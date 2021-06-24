Украину обвинили в желании вернуть позиции в Донбассе с помощью разминирования

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в желании воспользоваться разминированием на линии соприкосновение в Донбассе, чтобы вернуть себе утраченные боевые позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уверяет ополчение, представители Киева настаивают на снятии мин с 19 участков, однако пытаются обернуть этот процесс в свою пользу, игнорируя другие инициативы по деэскалации. «Проведение разминирования является лишь одним из пунктов комплексного плана по урегулированию конфликта в Донбассе, который украинская сторона не готова реализовывать на практике», — заявил пресс-секретарь делегации ДНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Владислав Московский.

Он подчеркнул, что в условиях продолжающихся обстрелов населенных пунктов, а также нежелания Киева координировать меры по деэскалации напрямую с Донецком, говорить о возможности разминирования части участков попросту невозможно.

Ранее стало известно, что 21 июня четверо военнослужащих ДНР погибли, еще пятеро — пострадали в результате обстрелов в районе Донецка. Часть из них в момент атаки находились в санитарном автомобиле, о маршруте движения которого украинских силовиков предупредили заранее.