ДНР обвинила Украину в обстреле окраины Донецка из минометов

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинские войска в обстреле из минометов окраины Донецка. Об этом 24 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Поселок шахты «Трудовская» был обстрелян из крупнокалиберных минометов, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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Обстрел начался со стороны населенного пункта Марьинка. Было выпущено шесть мин калибром 120 милиметров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В свою очередь штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил, что с 23 июня силы самопровозглашенных республик Донбасса 26 раз нарушили режим прекращения огня.

«Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался пролететь над позициями наших подразделений», — цитирует сообщение штаба портал «Гордон».

Полет беспилотника также был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески.

Накануне ДНР обвинила Украину в обстреле окрестностей Горловки из тяжелых минометов.