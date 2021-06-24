ДНР обвинила Украину в обстреле окраины Донецка из минометов

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинские войска в обстреле из минометов окраины Донецка. Об этом 24 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Поселок шахты «Трудовская» был обстрелян из крупнокалиберных минометов, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Обстрел начался со стороны населенного пункта Марьинка. Было выпущено шесть мин калибром 120 милиметров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В свою очередь штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил, что с 23 июня силы самопровозглашенных республик Донбасса 26 раз нарушили режим прекращения огня.
«Вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался пролететь над позициями наших подразделений», — цитирует сообщение штаба портал «Гордон».
Полет беспилотника также был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески.
Накануне ДНР обвинила Украину в обстреле окрестностей Горловки из тяжелых минометов.