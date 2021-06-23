Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Украину в обстреле окрестностей Горловки из тяжелых минометов. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Утром 23 июня были обстреляны район поселка Красный Партизан под Ясиноватой и поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 под Горловкой. По ним были выпущены 24 мины калибром 120 миллиметра, также применялись гранатометы СПГ и стрелковое оружие, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным Донецка, огонь велся со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Новоселовка, Майорск и Ленинское. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) заявил, что режим тишины нарушили силы самопровозглашенных республик. В частности, вблизи Новоселовки противник открыл огонь из минометов 82-го калибра, а возле Майорска зафиксировано применение ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, заявили в Киеве.

21 июня Народная милиция ДНР сообщила, что четверо военнослужащих самопровозглашенной республики погибли, еще пятеро — пострадали в результате обстрелов под Донецком.