Четверо военнослужащих ДНР погибли при обстрелах под Донецком

Четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли, еще пятеро — пострадали в результате обстрелов под Донецком. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.

Уточняется, что утром в понедельник, 21 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли позиции подразделений Народной милиции в районе населенного пункта Лозовое; погибли трое донецких военных и один получил тяжелое ранение.

«Несмотря на то что по согласованию с украинским представительством в СЦКК был объявлен "режим тишины", в 13:30 эвакуационная группа, следовавшая на санитарном автомобиле за раненым и телами погибших, была вероломно обстреляна со стороны Красногоровки из СПГ-9. В результате один защитник ДНР погиб, а четверо получили ранения», — добавили в ведомстве.

Там указали, что на санитарном автомобиле были медицинские опознавательные знаки и украинских военных предупредили заранее о времени и маршруте его движения.

Ранее в июне ДНР обвинила Украину в распространении «фейков». В частности, заявление Киева о шести обстрелах со стороны противника за сутки там назвали несоответствующими действительности. Также представитель ДНР указал, что украинские власти используют дни «тишины» для обвинения самопровозглашенных республик, «оправдывая собственные дальнейшие обстрелы».