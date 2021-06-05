Генерал ВСУ рассказал о стреляющей куда попало украинской артиллерии

Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли куда попало. Об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, такие показатели стали следствием «диверсии» со стороны украинского Генштаба, когда на протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту, а к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерийские стволы оказались изношены.

«И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина — стертые каналы стволов», — уточнил Кривонос.

7 мая глава администрации Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских силовиков в обстреле детского сада. Так, политик рассказал о стрельбе в поселке шахт имени Челюскинцев в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, никто из детей не пострадал, их успели вовремя завести в здание. Также поблизости был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, повреждены ворота и фасад.

10 апреля заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков указал, что Украина располагает сотнями готовых к войне танков. «Для ведения боев Киев может задействовать до 450–500 танков — в основном Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших украинской разработки на базе того же Т-64. Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против ДНР (непризнанная Донецкая народная республика — прим. «Ленты.ру»), а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — пишет автор.