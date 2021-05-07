Украину обвинили в обстреле детского сада в ДНР

Фрагменты артиллерийских снарядов, найденные после обстрела на территории насосной станции, в Киевском районе Донецка

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин обвинил украинских силовиков в обстреле детского сада. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, политик рассказал о стрельбе в поселке шахт имени Челюскинцев в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Под огнем ВСУ — дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Кулемзина, никто из детей не пострадал, их успели вовремя завести в здание. Также поблизости был обнаружен неразорвавшийся боеприпас, повреждены ворота и фасад.

Ранее, 29 апреля, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Яковлевку из тяжелой артиллерии. Населенный пункт расположен вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Уточняется, что всего было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.