Украинский военный погиб от снайперского огня в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб в результате снайперского огня в Донбассе. Сообщение об этом разместил Городенковский городской совет Ивано-Франковской области в Facebook.

Утверждается, что инцидент произошел 26 апреля вблизи линии разграничения. Место инцидента и звание погибшего не называется. При этом в ежедневной сводке Штаба Операции объединенных сил Украины сведения о потерях среди солдат и офицеров не указаны. Командование подчеркивает, что ополчение обстреливало позиции ВСУ только из гранатометов, пулеметов и крупнокалиберных минометов, девять раз нарушив режим прекращения огня.

В свою очередь, представители Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили об 11 случаях нарушения перемирия украинской стороной. Под обстрел ВСУ попали города Горловка и Золотое, поселки Веселое, Старомихайловка, Ленинское и Украинское. Данных о погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.