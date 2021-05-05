ДНР сообщила о массированном ударе украинской армии по Горловке

Стало известно о массированном артиллерийском ударе украинской армии по окраине Горловки. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk со ссылкой на заявление представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным канала, удар пришелся на поселок шахты имени Гагарина и поселок шахты 6/7. За 15 минут украинские военные выпустили по ним около 30 мин калибром 120 миллиметров.

Ранее, 29 апреля, сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии село Яковлевку, которая расположена вблизи линии соприкосновения в Донбассе. По населенному пункту было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.