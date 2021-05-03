Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание

У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов стать главой государства еще раз. Такое мнение глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил в интервью РИА Новости.

«У него нет шансов, — считает Пушилин. — Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться». По его словам, более вероятна даже победа предыдущего президента Петра Порошенко.

Глава ДНР заявил, что для жителей Донбасса оба политика одинаковы: «Это люди, которые убивали и продолжают убивать граждан республики, (...) поэтому ни Зеленский, ни Порошенко для нас неприемлемы». При этом нынешний украинский лидер «выглядит как подделка» прошлого, так как делает все то же самое, но менее профессионально, отметил он.

Пушилин также заявил о готовности к диалогу с Зеленским. Кроме того, он рассказал, что президент Украины, вероятно, боится получить пулю в спину и поэтому не выразил намерения участвовать в переговорах с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

20 апреля Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.