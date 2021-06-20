ЛНР обвинила Украину в размещении бронетехники у населенного пункта

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в размещении бронетехники возле села Войтово Станично-Луганского района. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщает «Луганский информационный центр».

«Нашей разведкой в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ выявлено размещение двух бронетранспортеров БТР-80 вблизи населенного пункта Войтово», — заявили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Украина за сутки один раз нарушила «режим тишины», обстреляв район села Нижнее Лозовое из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9.

Штаб Операции Объединенных сил Украины на своей странице в Facebook заявил, что за прошедшие сутки силы самопровозглашенных республик семь раз нарушили режим тишины, использовав гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В Донецкой области ранен житель Авдеевки 1989 года рождения, его доставили в больницу.

Накануне Киев обвинил ДНР и ЛНР в стягивании танков к линии соприкосновения. «На временно неподконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области с нарушением линии отвода размещено пять танков Т-64», — заявили в штабе ООС.