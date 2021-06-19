Украина обвинила ДНР и ЛНР в стягивании танков к линии соприкосновения

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По их данным, к линии соприкосновения были стянуты танки. «На временно неподконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области с нарушением линии отвода размещено пять танков Т-64», — говорится в сообщении штаба ООС.

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Кроме того, ДНР и ЛНР продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ, добавили в штабе. В частности, на блокпосту неподалеку Бессарабки команде Миссии приказали покинуть район, сославшись на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

«Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины», — подчеркнули в штабе ООС.

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей российских паспортов является «фундаментальной вещью» для пересмотра Минских соглашений.

До этого спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена призвал внести изменения в Минские соглашения. Он заявил, что сформулировать новые положения необходимо до визита президента Украины Владимира Зеленского в США.