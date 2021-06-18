Украина обвинила Россию в проведении учений в ДНР и ЛНР

Украинская разведка обвинила Россию в проведении военных учений на территории самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает «РБК — Украина».

По данным Главного управления разведки украинского Минобороны, с начала недели на полигонах Донбасса интенсивно проводятся мероприятия по боевой подготовке. Речь идет о занятиях во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов.

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«Противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы», — утверждает разведка.

Киев заявляет, что контролируют процесс офицеры штаба 8-й армии Южного военного округа ВС России.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что российско-белорусские военные учения «Запад-2021», запланированные на сентябрь, могут представлять опасность для Украины.

Весной в Донбассе случилось очередное обострение. Киев утверждал, что Россия стянула войска к границе. Москва отвечала, что они находятся там, где это целесообразно.