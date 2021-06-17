Кравчук заявил об опасности российско-белорусских учений

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» могут представлять опасность для Украины, заявил глава делегации республики в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Об этом сообщает портал «Гордон».

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«В сентябре будут проходить военные учения. И при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и Крыма, учения могут быть с военной точки зрения непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал Кравчук.

Он заявил, что украинская армия «готова дать отпор любому агрессору», а кроме того, у Киева в военном вопросе есть поддержка Запада.

«Понятно, что силы у нас с Россией неравные, но зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего», — уверен Кравчук.

Учения «Запад-2021» пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии.

Весной случилось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина утверждала, что Россия стянула войска к границе. Москва отвечала, что они находятся там, где это целесообразно.