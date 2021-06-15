Бывший СССР
 
Последние новости
В Карабах к приезду Эрдогана перебросили сотни элитных спецназовцев
На российского полицейского завели дело за вовлечение школьницы в проституцию
Иммунолог связал рост заболеваемости COVID-19 с появлением московского штамма
Доктор Мясников рассказал о неизвестных свойствах прививки от коронавируса
Украина отказалась признавать достигнутые без нее договоренности США и России
Кристина Асмус высказалась о своем новом романе
Российские подростки разгромили магазин из-за алкоголя и попали на видео
Названо число заключенных для российских строек
Cyberpunk 2077 вернули на PlayStation
Раскрыта стоимость люксовой шелковой куртки Саакашвили
Новости партнеров
Прослушать новость

Украина заявила о 12 тысячах отведенных от границы российских военных

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фото: Francisco Seco / Reuters

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«По нашим оценкам, из немного более чем 100 тысяч российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, более чем через месяц, отведено не больше 12 тысяч российских военных», — сказал Кулеба.

Он заявил, что деэскалации не происходит, и «угроза остается актуальной».

Весной началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
РФ отвела от границы с Украиной не больше 12 тыс. военных - Кулеба
Украина провела военные учения на границе с Крымом
Зеленский назвал санкции против России неработающими
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 4 мая
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева

«Дебальцево напоминало Сталинград».

Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
19:2411 июня

В офисе Зеленского перечислили дружественные Украине страны

19:1311 июня

Кравчук ответил на предложение Суркова силой вернуть Украину

19:2811 июня

ЛНР заявила об убийстве пяти военнослужащих украинскими диверсантами

Бывший СССР00:01 8 мая
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г.

«Откровенный цинизм».

Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
18:5711 июня

Тихановская приехала в Германию и попросила помочь пострадавшим белорусам

18:2811 июня

Управляющий делами белорусского президента ушел в отставку

17:5711 июня

Герой ДНР получил в Абхазии условный срок за незаконное хранение оружия

Бывший СССР00:02 1 мая

Любой ценой.

Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
17:0911 июня

Латвийский депутат арестован по подозрению в шпионаже на Россию

16:5111 июня

Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций армянскими военными

16:1211 июня

На Украине задержали заработавших тысячи долларов на наркотиках двух пенсионерок

Россия
Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия до 21 года
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Мишустин дал поручение в связи с вакцинацией
Новые и неравнодушные.
Чем закончилось первое в России политическое реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди»
Россиянин морил голодом пасынка и заставлял спать на полу из-за плохих оценок
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
Российские дети вытащили утонувшего мальчика и принялись показывать его знакомым
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
Самый богатый человек России согласился поделиться прибылью
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Набиуллина попросила защитить банки от силовиков
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Европа и США решили закончить торговую войну
Добыча нефти в Арктике оказалась под угрозой
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев «обязал» Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер отреагировал на слухи о деменции
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогерша написала одно слово в Instagram и совершила самоубийство
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
Для мотоцикла Aurus придумали имя
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
Land Rover готовит водородный Defender
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Toyota подняла цены на большинство автомобилей в России
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
Nissan решил судьбу Skyline
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы