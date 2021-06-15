Украина заявила о 12 тысячах отведенных от границы российских военных

Россия отвела от границы с Украиной не больше 12 тысяч военных, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«По нашим оценкам, из немного более чем 100 тысяч российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины на момент заявления о прекращении этих вроде бы учений, сейчас, более чем через месяц, отведено не больше 12 тысяч российских военных», — сказал Кулеба.

Он заявил, что деэскалации не происходит, и «угроза остается актуальной».

Весной началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.