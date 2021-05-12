Главком ВСУ заявил о стопроцентной готовности дать отпор агрессии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил о стопроцентной готовности армии дать отпор агрессии. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

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«Я с уверенностью скажу, что готовы на сто процентов, — сказал главком. — А вот дальше, когда начинается бой или агрессия, ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за этим столом, как оно будет идти. Это покажет только бой».

Ранее Хомчак обвинил Россию в провокациях против Военно-морского флота Украины в акватории Черного и Азовского морей. Он подчеркнул, что Киеву следует быть постоянно готовым к активным действиям и применению силы.

В последние недели, на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. Москва отрицала обвинения и подчеркивала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация на границах уже остановилась.