Украина заявила о готовности применить силу против ВМФ России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обвинил Россию в провокациях против военно-морского флота (ВМФ) республики в акватории Черного и Азовского морей, пишет УНИАН.

По словам военного, российский флот регулярно перекрывает доступ украинских судов к тем или иным судоходным участкам под видом учений, а Азовское море и вовсе «считает своим». «Хотят показать, что это их внутреннее море, и мы еще там в 12-мильной зоне можем плавать, хотя это не определено ни международным, ни другим законодательством», — заявил Хомчак.

Он подчеркнул, что в связи с этим Киеву следует быть постоянно готовым к активным действиям и применению силы, несмотря на несоразмерность сил ВМС Украины и ВМФ России. Надежду на помощь в случае очередного обострения обстановки главнокомандующий возложил на США и Великобританию. «Их присутствие дает нам уверенность, что они, когда нужно будет, скажут свое слово», — подчеркнул глава ВСУ.

Ранее бывший президент республики Петр Порошенко назвал Азовское море территорией Украины и потребовал от властей принять меры против России за ограничения судоходства в его акватории. «Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?» — возмутился политик.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ исключает использование участка для рыбоводства и рыболовства.

Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН. Киев призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Москву.