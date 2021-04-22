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Порошенко назвал Азовское море территорией Украины

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко возмутился отсутствием реакции властей на действия Военно-морских сил России в Азовском море, назвав его акваторию принадлежащей Киеву. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Россия фактически заблокировала Азовское море для судоходства Украины и проводит там военные учения, в то время как президент Владимир Зеленский попросту игнорирует данный факт. «Пространство Азовского моря — это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?» — сказал Порошенко.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ исключает использование участка для рыбоводства и рыболовства.

Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН. Киев призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Москву.

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