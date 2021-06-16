Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинила Украину в распространении «фейков» об обстрелах, передает РИА Новости.

16 июня Киев заявил о шести обстрелах со стороны противника за минувшие сутки. Пресс-секретарь делегации ДНР в Трехсторонней контактной группе Владислав Московский сказал, что данная информация не соответствует действительности. По данным представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 15 июня не было зафиксировано нарушений перемирия.

«Подобное распространение фейковой информации украинскими властями не является единичным случаем», — заявил Московский. По его словам, Киев использует дни «тишины» для обвинения ДНР и ЛНР, «оправдывая собственные дальнейшие обстрелы».

Ранее представитель Украины в ТКГ назвал два пути урегулирования конфликта в Донбассе.