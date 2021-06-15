Украина назвала два пути урегулирования конфликта в Донбассе

Cпикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович назвал открытое противостояние с Россией одним их двух путей урегулирования ситуации в Донбассе и возвращения региона под контроль Украины. Об этом пишет УНИАН.

По словам дипломата, вторым способом добиться желаемого для Киева может стать политико-дипломатическое давление на Москву в рамках минских соглашений и нормандского формата, «даже если его КПД составляет тысячную долю процента». «Я не вижу третьего варианта», — подчеркнул Арестович.

Он также напомнил, что противодействие России осложняет ее статус постоянного члена Совета безопасности ООН и непризнание себя участницей конфликта, а потому Украине придется несколько лет подряд готовить «политические интриги» для подвижек ситуации в свою пользу. «Не думаю, что Украина сейчас может обеспечить такой класс игры», — отметил дипломат.

13 мая Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с ДНР и ЛНР. Он объяснил это позицией России, которая, по его мнению, связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить.