Украина заявила об отсутствии перспектив по обмену пленными

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что не видит перспектив для организации обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) из-за позиции России. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, Москва, «как и всегда», связывает обмен с политическими уступками со стороны Киева и потому отказывается его проводить. «Но мы работаем над этим», — отметил Арестович, пояснив, что Украина рассчитывает вызволить из плена как минимум 100 человек. «Это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — добавил дипломат.

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Всего, по данным властей, на территории ДНР и ЛНР удерживаются до 260 украинских граждан. Данные о местонахождении части из них у Киева отсутствуют.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова захотела добиться от Донецка и Луганска возвращения на подконтрольную Киеву территорию 450 украинских заключенных, которые оказались за решеткой до начала войны. Она полагает, что переговоры на эту тему получится возобновить в мае-июне текущего года.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.