Украина обвинила Россию в провокации с пленными

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что намерение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) передать Киеву нескольких пленных в одностороннем порядке через депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — российская провокация. Об этом пишет УНИАН.

По его словам, «боевики» согласились отпустить удерживаемых лиц вне процедур минского и нормандского форматов. «Они сказали, что отдадут тому человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата», — сказал Резников.

Министр обвинил Россию в том, что она таким образом подрывает существующие форматы обмена пленными и пояснил, что Украина никогда не согласится на такие предложения. При этом он добавил, что Киев готов забрать своих граждан, если республики согласятся передать их официальным украинским представителям. «Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений», — пояснил чиновник.

С инициативой в одностороннем порядке передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука ранее выступили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. В ответ глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины».

Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев будет отказываться от любых предложений по обмену пленными, кроме как в формате «всех на всех». «Других форматов обмена мы не знаем, других форматов обмена мы не признаем», — подчеркнул глава государства.

Согласно официальной позиции Киева, закрепленной в «законе о реинтеграции Донбасса», Россия является страной-агрессором, начавшим боевые действия на юго-востоке Украины, а власти ДНР и ЛНР — ее марионеточными правительствами на оккупированных территориях. Москва настаивает на своей полной непричастности к конфликту и считает его внутренним делом Украины.