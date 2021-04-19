Украина сочла Пасху поводом для обмена пленными

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сочла православную Пасху хорошим поводом для возобновления процесса обмена пленными в формате «всех на всех», который был заморожен в 2019 году, сообщают «Новости Донбасса».

По ее словам, обмен удерживаемыми лицами является «важной договоренностью», он мог бы стать еще одним шагом на пути реализации Минских соглашений. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что для этого в регионе должны быть прекращены обстрелы и военные провокации. «Потому что пока у нас продолжают убивать на Донбассе, невозможно двигаться дальше», — сказала Мендель.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова захотела добиться от самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возвращения на подконтрольную Киеву территорию 450 украинских заключенных. Она полагает, что переговоры на эту тему получится возобновить в мае-июне текущего года.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами в Донбассе произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.