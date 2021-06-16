ЛНР убедилась в причастности Протасевича к убийствам жителей Донбасса

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завершила допрос белорусского оппозиционера Романа Протасевича по уголовному делу о военных преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные действия проводились в Минске по личному приглашению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сотрудники ведомства заявили, что убедились в причастности бывшего главреда белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA к убийствам мирных жителей Донбасса. Детали не раскрываются.

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Уголовное дело против Протасевича было возбуждено в ЛНР 27 мая. По версии следственных органов республики, журналист летом 2014 года добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе. В Луганске настаивают, что его необходимо судить в Донбассе.

Ранее белорусский государственный канал также показывал якобы доказательства участия экс-главреда NEXTA в боевых действиях в Донбассе. Рассказ сопровождается нарезкой фотографий задержанного в военной форме, на которых он стоит в строю или позирует на фоне боевых машин. Кроме того, авторы расследования привели в качестве доказательства выдержку из анонимного интервью 2015 года, но не пояснили, почему эти слова приписали именно Протасевичу.

Сам Протасевич неоднократно отвергал все обвинения по этому делу. В частности, он заявил о своей непричастности к убийствам жителей Донбасса и в ходе интервью государственному белорусскому каналу, где признавался в организации массовых протестов в Белоруссии. Протасевич и его сторонники настаивают, что он был в Донбассе в качестве журналиста.