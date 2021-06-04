ЛНР обвинила Протасевича в транзите боевиков в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в обеспечении транзита граждан, желающих воевать в Донбассе на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии ополченцев, журналист занимался связью между украинскими военными и боевиками, желающими «заработать» на войне. «Трансфер из Минска в зону ООС составлял 5 тысяч долларов, в стоимость входило 7-дневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения», — говорится в сообщении. Доказательств своим словам луганское командование пока не представило.

27 мая Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

3 июня Протасевич открестился от участия в боевых действиях и связи с «Азовом». Он подчеркнул, что ни разу не был на поле боя, так как является иностранцем. Он также попросил руководство Белоруссии не выдавать его ЛНР и заявил, что боится экстрадиции.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.