Протасевич открестился от участия в войне в Донбассе

Основатель и главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью телеканалу ОНТ открестился от участия в войне в Донбассе и связи с украинским добровольческим националистическим батальоном «Азов». Трансляция передачи «Марков. Ничего личного» велась на сайте канала.

По словам блогера, он ни разу не был в зоне боевых действий, так как является иностранцем. Кроме того, Протасевич заявил, что боится экстрадиции в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР) и выразил надежду на то, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть политическая воля не допустить этого.

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Ранее в Белоруссии показали доказательства участия Романа Протасевича в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. Авторы фильма «Рейс "Афины — Вильнюс"» утверждают, что Протасевич был в составе «Азова», который признан в республике террористической организацией. В качестве доказательств в фильме демонстрируются фотографии блогера в военной форме, где он стоит в строю или позирует на фоне военной техники.

Кроме того, 1 июня генеральный прокурор самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Инна Семенова попросила Белоруссию передать ей задержанного Протасевича. По ее словам, журналист мог быть причастен к обстрелам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в Донбассе. Дело против блогера в ЛНР возбудили еще 27 мая.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.