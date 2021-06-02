Объявления о розыске Протасевича появились в разрушенном аэропорту Луганска

Объявления о розыске создателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного властями Белоруссии, появились в разрушенном аэропорту Луганска. Об этом рассказал председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов, передает РИА Новости.

Как рассказал Селиванов, европейские государства начали размещать объявления о розыске Протасевича в своих аэропортах. «Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь в Луганске, в Донбассе прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца», — заявил он. По его словам, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) он действительно находится в розыске, так как «совершал свои преступления на территории Донбасса».

27 мая Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

В пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР заявили, что Протасевич обстреливал населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.