В Белоруссии показали доказательства участия Протасевича в войне в Донбассе

В Белоруссии показали доказательства участия создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в боевых действиях в Донбассе на стороне украинской армии. Они вошли в фильм «Рейс "Афины — Вильнюс"», опубликованный на YouTube-канале государственного телеканала ОНТ.

Авторы фильма утверждают, что Протасевич принимал участие в войне в составе добровольческого националистического батальона «Азов», известного мародерствами и другими преступлениями. Рассказ сопровождается нарезкой фотографий задержанного в военной форме, на которых он стоит в строю или позирует на фоне боевых машин.

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Телеканал ОНТ подчеркивает, что Протасевич находился в Донбассе не в качестве журналиста, как говорит он сам и его сторонники, а в качестве военного. По информации авторов, он даже дал анонимное интервью изданию «Радио Свобода» в те годы. Как именно им удалось об этом узнать, в фильме не говорится. Не дает ОНТ и ссылки на тот материал, но приводит из него цитату, которую приписывают Протасевичу.

«Мой приезд на войну абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне, я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — говорит анонимный герой материала.

Кроме того, в фильме ОНТ говорится, что Протасевич был задержан по вине своих сторонников: авторы утверждают, что до появления публикаций оппозиционеров спецслужбы Белоруссии не знали о том, что он находится на борту самолета Ryanair. Также в фильме рассказали другие детали экстренной посадки лайнера и показали новые фрагменты допроса задержанного.

Бывшего главреда NEXTA и его девушку, россиянку Софию Сапегу, задержали 23 мая в Минске. Их самолет сел после сообщения о бомбе на борту, при этом его сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.