Опубликовано новое видео допроса Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ показал новые кадры допроса бывшего главного редактора белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, где он рассказывает о питании в СИЗО КГБ. Видео опубликовано в Telegram-канале «RT на русском».

На записи задержанный хвалит качество блюд в следственном изоляторе, утверждая, что в последний раз ел макароны с мясом, которые были «вполне съедобными». «А с учетом того, сколько на самом деле у нас еды в камере, хлопцы воют, что уже мясо портится», — говорит Протасевич.

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

После публикации первого видео с признательными показаниями журналисты и медики разглядели на лице Протасевича следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема. В свою очередь, адвокат оппозиционера оправдала ссадины на лбу тем, что он «долго стоял, устал и прислонился лбом к стене».