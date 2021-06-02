Украина увидела след «российских спецслужб» в инциденте с самолетом Ryanair

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время беседы с советником президента Литвы Дариусом Кулешюсом заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске имеет «все признаки операции российских спецслужб». Сообщение об этом появилось на сайте ведомства в среду, 2 июня.

По словам чиновника, Киев не раз сталкивался с гибридной агрессией со стороны Москвы, а последние события только подтвердили статус Украины как «форпоста и защитницы всей Европы». «Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше», — сказал Данилов.

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? «Он невероятно умелый манипулятор». Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом?

Какие российские ведомства могли бы стоять за «операцией» и какими сведениями располагает Украина насчет посадки воздушного судна, секретарь СНБО не пояснил. При этом он подчеркнул, что произошедшее стало вызовом «не только для Европы, но и для всего мира».

25 мая власти Украины приняли решение прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с «минированием» борта Ryanair. Киев выразил готовность предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории республики.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании 23 мая. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. Группировка эти обвинения опровергла.