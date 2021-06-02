Минск пообещал добиваться снятия ограничений на полеты

Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии пообещало обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), чтобы добиться снятия ограничений на полеты своих авиакомпаний в Европу и использование воздушного пространства другими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждают чиновники, введение санкций против Минска произошло без предварительных переговоров по урегулированию разногласий, как того требует международное законодательство.

Они также сослались на положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, которая запрещает в одностороннем порядке блокировать полеты судов по национальному признаку.

Ранее стало известно, что белорусские самолеты не смогут использовать воздушное пространство Евросоюза и приземляться в его аэропортах с 4 июня. Экономические санкции против Минска могут последовать уже в конце месяца.

Сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска, по итогам которого был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.