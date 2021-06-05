Минск счел санкции против «Белавиа» попыткой рейдерского захвата

Санкции против компании «Белавиа» в Минске сочли попыткой ее удушения и рейдерского захвата рынка. Об этом сказал директор департамента по авиации Минтранса республики Артем Сикорский. Его слова приводит ТАСС.

«Идет процесс удушения. Эти санкции, скажем прямо, — это рейдерский захват рынка и бизнеса авиакомпании, которая вообще не участвовала в этих событиях», — сказал он, подразумевая экстренную посадку борта Ryanair.

Ранее сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая, по итогам которого был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

Позднее Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии пообещало обратиться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), чтобы добиться снятия ограничений на полеты своих авиакомпаний в Европу и использование воздушного пространства другими странами.