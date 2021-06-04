Российский дипломат предупредил европейцев о вреде санкций против Белоруссии

Решение Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство вредит самим европейцам. Об этом предупредил чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Зачем они сделали — непонятно. Кому они навредили? Они навредили не только пассажирам "Белавиа", но в равной степени и пассажирам своих компаний», — указал он. В частности, дипломат отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме «встречал людей, которые жаловались, что им трудно было сюда добраться из-за отмены рейсов».

4 июня представители стран Евросоюза решили запретить европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией. Также вводится официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. Решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Ранее сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая, по итогам которого был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.