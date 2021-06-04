Евросоюз запретил европейским авиалиниям рейсы над Белоруссией

Представители стран Евросоюза решили запретить европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией, передает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника ЕС.

Также вводится официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран. Сообщается, что решение вступает в силу с полуночи 5 июня.

Представители российского государства ранее подчеркивали, что Россия готова защищать Белоруссию в случае введения новых санкций против западного союзника.

Новый шаг Евросоюза закрепляет фактически действующий запрет на авиасообщение с Белоруссией, введенный странами ЕС и Украиной 26 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. При этом на его перехват был поднят истребитель ВВС Белоруссии.

Сразу после посадки спецслужбы задержали создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.