Lufthansa отменила все рейсы из Франкфурта в Минск

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что отменяет все рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

Как уточнил представитель авиалиний, все дочерние компании, включая Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, уже совершают полеты в обход Белоруссии.

Lufthansa проинформировала пассажиров об отмене рейсов, а также принесла путешественникам извинения за причиненные неудобства.

Ранее Lufthansa отменила несколько рейсов из российских городов во Франкфурт и обратно, которые должны были состояться в среду, 2 июня. Уточняется, что речь также идет о рейсах из Германии в Москву и Санкт-Петербург. Как заявил собеседник РИА Новости, это разовый случай.