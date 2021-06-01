Германия запретила российской авиакомпании выполнить два рейса

Авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика.

Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва. Пассажирам пообещали вернуть деньги в полном объеме.

В авиакомпании отметили, что полеты в Германию были возобновлены с октября 2020 после получения разрешения от Росавиации. С того времени подобных сложностей не возникало, и S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Позднее ряд стран Евросоюза запретили белорусским самолетам пользоваться своими аэропортами. Также стало известно, что ЕС в ближайшее время может официально запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией стран Европы и совершать в них посадку.