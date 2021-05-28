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Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету Ryanair

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Фото: Reuters

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации после выступлений этих стран с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair. Об этом заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков, сообщает РИА Новости.

Эстония, Франция и Ирландия инициировали закрытое обсуждение в СБ ООН ситуации вокруг посадки самолета в Минске. По его итогам страны заявили, что рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к совершению посадки белорусским военным самолетом.

«В ней [ноте] мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН», — сказал он.

Рыбаков добавил, что «непозволительно делать любые заявления до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами».

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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