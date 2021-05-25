Стали известны подробности из опубликованной стенограммы рейса Ryanair

Стало известно, о чем именно велась речь в переговорах пилота рейса Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. Подробные сообщения из стенограммы публикует Telegram-канал Mash.

Как следует из стенограммы, диспетчеры два раза повторяли, что в самолете заложена бомба, и сами предложили экипажу совершить экстренную посадку в авиагавани белорусской столицы.

«К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что на борту вашего самолета бомба и она будет активирована над Вильнюсом. По соображениям безопасности предлагаю посадку в аэропорту UMMS (код Минска по классификации ICAO — прим. «Ленты.ру»)», — предупреждал диспетчер.

Приняв информацию, пилот попросил предложить альтернативный аэропорт, однако ответа на просьбу не последовало. Командир воздушного судна задал повторный вопрос о том, откуда наземные службы получили информацию о бомбе, на что там ответили, что «служба безопасности получила мейл».

Пилот попытался уточнить, какая именно служба безопасности — литовская или греческая — получила электронное сообщение, на что диспетчер сказал, что сообщение «разослали в несколько аэропортов».

Далее экипаж начал задавать вопросы о том, почему самолет перенаправляют в аэропорт Минска: «Эта рекомендация перенаправит в Минск, откуда она взялась? Откуда именно? От компании? Была ли она от властей аэропорта вылета или от властей аэропорта прибытия?» Диспетчер ответил, что это их собственные рекомендации, на что пилот объявил чрезвычайную ситуацию, послал международный сигнал бедствия и перенаправил судно в сторону белорусской столицы.

Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии ранее заявил, что минский аэропорт получил письмо от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.