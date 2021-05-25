Белоруссия опубликовала стенограмму переговоров диспетчера с пилотом Ryanair

Департамент по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии опубликовал полную стенограмму записи переговоров диспетчера с пилотом Ryanair. Об этом сообщает Tut.by.

Как отмечает издание, в данный момент сайт со стенограммой недоступен.

Департамент заявил, что 23 мая минский аэропорт получил письмо от адресата ahmed_yurlanov1988@protonmail.com об угрозе теракта над Вильнюсом. Информацию передали в «Белаэронавигацию». Экипажу сообщили о поступившей угрозе и рекомендовали садиться на запасной аэродром в Минске. При этом экипаж несколько раз уточнял источники получения информации.

В департаменте белорусского Минтранса также утверждают, что руководитель полетов Минского районного центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства Ryanair в Литве, но безуспешно. В ведомстве добавили, что все материалы отправят международные авиационные организации и главам авиационных администраций европейских стран.

Из заявления белорусских властей следует, что экипаж самолета самостоятельно принял решение садиться в аэропорту Минска, подчеркивает Tut.by. При этом об истребителе МиГ-29, который сопровождал воздушное судно, департамент не упомянул.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. После этого был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Минск заявил, что угроза взрыва поступила от имени ХАМАС. Палестинское движение опровергло свою причастность к случившемуся.