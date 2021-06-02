Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Германию

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из российских городов во Франкфурт и обратно, которые должны были состояться в среду, 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

Уточняется, что речь также идет о рейсах из Германии в Москву и Санкт-Петербург. Как заявил собеседник агентства, это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от воздушных властей. Однако о какой именно стороне идет речь, не сообщается.

Пассажиров уже проинформировали об отмене полетов и принесли извинения за доставленные неудобства.

1 июня авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов. Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва. Пассажирам пообещали вернуть деньги в полном объеме.

Ряд стран Евросоюза запретили белорусским самолетам пользоваться своими аэропортами после инцидента 23 мая, когда в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Позднее ряд стран Евросоюза запретили белорусским самолетам пользоваться своими аэропортами. Также стало известно, что ЕС в ближайшее время может официально запретить самолетам белорусских авиакомпаний летать над территорией стран Европы и совершать в них посадку.