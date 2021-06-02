Lufthansa возобновила полеты в Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне и возобновила рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА-Новости.

Как отметил представитель перевозчика, разрешение на полеты в Россию было получено — рейсы в Москву и Санкт-Петербург будут выполняться по расписанию.

2 июня минтранс ФРГ объяснил, что отмена авиарейсов в Россию и обратно была сделана «зеркально» по причине непредоставления разрешения на полет немецким авиакомпаниям от российских властей. Немецкая сторона отметила, что в июне авиакомпания Lufthansa не получила разрешение на полеты — «на основе взаимной практики» рейсы российских перевозчиков в Германию также были отменены.

Ранее в июне Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Германию — рейсы были отменены по причине недополучения разрешения на полеты от воздушных властей.