Германия объяснила причину отмены авиарейсов в Россию

Минтранс ФРГ объяснил, что отмена авиарейсов в Россию и обратно была сделана «зеркально» по причине непредоставления разрешения на полет немецким авиакомпаниям от российских властей. Об этом сообщает ТАСС.

Немецкая сторона отметила, что в июне авиакомпания Lufthansa не получила разрешение на полеты — «на основе взаимной практики» рейсы российских перевозчиков в Германию также были отменены. В частности, речь идет о семи отмененных авиарейсах «Аэрофлота» — три из них не состоялись 1 июня, еще четыре — сегодня, 2 июня.

Федеральное авиационное ведомство ФРГ уточнило, что разрешение на полеты российским авиакомпаниям будет выдано после получения соответствующего разрешения для национальных перевозчиков.