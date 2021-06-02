В России решили вопрос с рейсами между Москвой и Германией

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил о решении вопроса с рейсами между Москвой и Германией, сообщает ТАСС.

Отмечалось, что Нерадько сообщил журналистам о ситуации с предоставлением разрешений на совершение полетов между Москвой и Германией в кулуарах ПМЭФ.

«Все решено», — коротко прокомментировал проблему выдачи разрешений на полеты между странами руководитель Росавиации.

Ранее в июне немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из российских городов во Франкфурт и обратно. По данным источников, это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от воздушных властей.