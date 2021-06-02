Ситуацию с полетами между Россией и Германией пообещали урегулировать в ближайшее время. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Так, согласно данным собеседника агентства, вопрос будет решен уже сегодня, 2 июня.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa отменила несколько рейсов из российских городов во Франкфурт и обратно, которые должны были состояться в среду, 2 июня. Как заявил представитель перевозчика, это разовый случай, который связан с недополучением разрешения на полеты от воздушных властей.

При этом 1 июня авиационные власти Германии не выдали российской авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов. Из-за действий немецкой стороны оказались отменены рейсы S7 3575 Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва.