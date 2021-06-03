Украина назвала инцидент с самолетом Ryanair угрозой международной безопасности

Верховная Рада Украины приняла официальное заявление по поводу инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парламент назвал действия властей Белоруссии угрозой международной безопасности и обратился к Международной организации гражданской авиации немедленно запустить расследование «с соответствующими последствиями» для всех причастных лиц.

Кроме того, Рада призвала Минск немедленно освободить задержанного в ходе инцидента создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и других политических заключенных, «остановить беспредел и пытки».

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая вслед за другими странами. Таким образом страна поддержала ограничительные меры Евросоюза и США в отношении Минска, введенные после инцидента с самолетом Ryanair 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. При этом на его перехват был поднят истребитель ВВС Белоруссии.

Сразу после посадки спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.