Протасевич рассказал о «подставившем» его человеке

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о личностном конфликте с человеком, у которого были связи с «киберпартизанами и лжеминированиями» в Белоруссии и который мог его подставить. Соответствующий фильм-расследование опубликовал белорусский телеканал ОНТ.

Он пояснил, что с этим человеком они ранее были на «совместной пьянке», где тот пообещал, что у них с Протасевичем «рано или поздно будут какие-то проблемы». По его словам, о своем вылете из Афин в Вильнюс он сообщал только в рабочем чате за 40 минут, где также состоит этот человек. После этого экс-главред подумал, что его подставили.

Также Протасечвич рассказал о конфликте с советником бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франком Вечерко. «Самый простой пример с Франком Вечерко, с которым у меня, на самом деле, были хорошие отношения», — подчеркнул он. Протасевич пояснил, что, когда снимал визит Тихановской в Афины, все было «прекрасно», они два дня отработали в совместной группе, Вечерко его хвалил. Однако потом его отношение к Протасевичу изменилось на «прямо противоположное» меньше чем за неделю.

Ранее было опубликовано видео, на котором Протасевич рассказывает о питании в СИЗО КГБ.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.