Украина пригрозила Белоруссии санкциями за полеты в Крым

Министерство иностранных дел Украины пригрозило Белоруссии немедленными санкциями в случае начала полетов в Крым. Об этом в среду, 2 июня, сообщает «Укринформ».

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова сказала, что Киев «зафиксировал для себя» заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости проработать вопрос об авиарейсах в Крым. Данное высказывание может быть эмоциональной реакцией на закрытие Украиной авиасообщения, отметила она.

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«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, — пообещала Джапарова. — И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями».

Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. 23 мая лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании, поступивших от белорусских диспетчеров. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

1 июня Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, после того, как Украина закрыла свое небо, летать на полуостров возможно только через Россию.