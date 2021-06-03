Стали известны подробности посадки самолета Ryanair в Белоруссии

Самолет МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии находился на расстоянии 50 километров от самолета Ryanair. Подробности посадки лайнера раскрыл командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб в фильме «Рейс "Афины — Вильнюс"», который опубликован на YouTube-канале ОНТ.

По словам Голуба, истребитель должен был контролировать «правильность курса следования» лайнера в аэропорт согласно тому коридору, который был освобожден гражданскими диспетчерами. «В случае отказа радиосвязи на борту [самолета Ryanair] <...> дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с Землей», — пояснил командующий.

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Голуба добавил, что еще одной задачей МиГ-29 было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма».

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании 23 мая. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.

Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. Группировка эти обвинения опровергла.