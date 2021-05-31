Эстония назвала посадку самолета Ryanair в Минске «террористическим актом»

Спикер Рийгикогу (парламент Эстонии) Юри Ратас на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске «террористическим актом». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Основной темой переговоров политиков стали последние события в Белоруссии, в том числе арест бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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Ратас заверил Тихановскую, что Эстония по-прежнему внимательно и с поддержкой следит за борьбой белорусов за «демократическое будущее». Он заверил, что власти страны продолжат держать ситуацию в Белоруссии в центре внимания международных организаций.

31 мая стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Дублина в Краков, экстренно посадили в Берлине из-за сообщения о бомбе. Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось, однако немецкие спецслужбы после посадки самолета вывели из него всех пассажиров и обыскали весь багаж.

Ранее, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.