Посадка «заминированного» самолета в Минске обсуждалась с авиакомпанией

Начальник бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис заявил, что решение об экстренной посадке «заминированного» самолета в аэропорт Минска было принято после обсуждения с авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, информацию о консультациях с начальством перед посадкой полиции подтвердил лично капитан лайнера. Оказывалось ли при этом на экипаж давление со стороны белорусских диспетчеров пока не сообщается. «Сейчас в аэропорту проводится осмотр самолета, который, вероятно, затянется до вечера», — сказал Кишкис.

Ранее Вильнюс рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Белоруссию, а планирующим туристические или деловые поездки — отказаться от них. Власти республики уверены, что поведение Минска может представлять опасность не только для белорусов, но и иностранцев.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщения о минировании, поступившего из аэропорта Минска. Для сопровождения судна до полосы был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапега.

На родине оппозиционера обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.