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В Европарламенте увидели угрозу в высказывании Лукашенко о мировой войне

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Фото: Reuters

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом высказалась по поводу заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной мировой войне и сказала, что увидела в нем завуалированную угрозу. Свою позицию она высказала в беседе с радио «Говорит Москва».

Рассуждая об отношениях между Европой и Белоруссией, Тоом описала их фразой «снизу постучали». По ее мнению, отношения еще «не достигли дна», но уже очевидно, что белорусский лидер не собирается проводить переговоры.

«Всякий раз Александр Григорьевич удивляет. Вчера казалось, что удивить уже трудно, но сегодня оказалось, что еще можно. Меня поразило не столько требование компенсации (тут еще какую-то логику можно увидеть), сколько такая завуалированная угроза начала очередной мировой войны», — высказалась депутат.

Она также заявила, что изменения в маршрутах авиаперелетов в обход Белоруссии повредят не только самой республике, но и Европе в целом. «Санкции бьют и по нам, и по ним», — сказала Тоом, отмечая, что стоимость перелетов может подорожать.

Ранее в обращении к парламенту Белоруссии Лукашенко предупредил недоброжелателей республики о возможном начале мировой войны. Он напомнил, что Белоруссия находится в стратегически важном для Европы месте, в котором опасно развязывать конфликты.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Предыстория: Лукашенко предупредил недоброжелателей о мировой войне
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